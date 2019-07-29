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Polis ve itfaiye memurları yemin etti

29 Temmuz 2019

“60. Dönem Polis ve 14. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kursları” yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Mezun olan 74 polis memuru ve 26 itfaiye memuru, yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yemin töreni bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

60. Dönem Polis Temel Eğitimi Kursunu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Aykut Nergiz dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı. Kurs ikincisi Polis Memuru Vahit Bakkal olurken, kurs üçüncüsü ise Polis Memuru Cihat Doğan oldu.

14. Dönem İtfaiye Temel Eğitimi Kursunu ise birincilik ile tamamlayan İtfaiye Memuru Yusuf Tazeoğlu dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı. Kurs ikincisi İtfaiye Memuru Abdullah Günel olurken, kurs üçüncüsü ise İtfaiye Memuru Hüsnü Batıkan Aliş oldu.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tank Albay Osman Akyıldız, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, PGM II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı ile diğer polis yetkililerinin yanı sıra mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

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