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Daireler Hasan Ramadan Cemil Turnuvasını bekliyor

29 Temmuz 2019

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2019 2 Eylül’de başlayacak ve yenilenen Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasının bu yıl 9uncusu düzenleniyor.

2011 yılında dönemin Maliye Bakanı ve şimdiki Başbakan Ersin Tatar’ın girişimleri ile İbrahim Özsoy tarafından organize edilmeye başlanan turnuva, 2015 yılından beridir merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına düzenleniyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2019’un organizesi için hazırlıklar başladı.

2 EYLÜL’DE GÖNYELİ’DE

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2019 hazırlıkları için önceki gün biraraya gelen organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy ve Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil turnuvanın başlangıç tarihini belirledi.

Bu yıl 5inci kez Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenecek Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası 2 Eylül Pazartesi günü yenilenen Gönyeli Halı Sahası’nda başlayacak. Turnuvaya kayıt olmak ve bilgi almak için 05428552925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’a ulaşılması gerekiyor.

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