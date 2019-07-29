Kaya Artemis Ebru Gündeş ile coştu

Hayli hayli kalabalık sevenleri karşısına önü payetli göğüs dekolteli sırtı açık tek bacağı yırtmaçlı gayet şık bir kıyafetle ve danscıları ile çıkan Ebru Gündeş sevenlerini memnun ve mesut etti.

Gündeş I Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli ailesi ile birlikte izleyenler arasında oldu.

Özel orkestrasının vokalistleri arasında Gazimağusa lı vokalisti Fatih Ertür de vardı. Aşık,araftayım,sen allahın bir lutfusun gidiniz, bir dost gibi,söyleyin ,bu aralar,teşekkür ederim kaçak,gönlümün efendisi ,meyhaneci,yaparım bilirsin,telafi,çingenem,eni istiyorum,senin olmaya geldim,tanrım nerden, fesupanallah, aldırma deli gönül şarkıları ile gönülleri feth etti.