Polis sürücüleri uyardı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yarın (28.05.2021), 10:00 – 11:00 saatleri arasında, Geçitkale Trafo Merkezinde bulunan yüksek gerilim direğinin, Teknecik Elektrik Santraline taşınması sağlanacaktır.

Direğin, yol genişliğinden fazla olması sebebiyle taşınma esnasında, yol ve trafik güvenliği açısından taşımanın yapılacağı güzergah boyunca (Geçitkale, Tatlısu, Esentepe, Alagadi) yol, kısa aralıklarla çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.