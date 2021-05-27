Dünya

100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu

27 Mayıs 2021
100-yıl-önce-nesli-tükendiği-sanılan-kaplumbağa





UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ekvador’un Galapagos Adaları’nda, yüzyıl önce soyu tükendiği düşünülen bir kaplumbağa türü bulundu. Araştırmacılar, en az 80 yaşında olduğu düşünülen kaplumbağanın akrabalarını bulabilmek için yeni bir keşif programı başlatacaklarını duyurdu.





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27 Mayıs 2021


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