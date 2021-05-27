100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu

SOYUNUN 100 YIL ÖNCE TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Yale Üniversitesi araştırmacıları daha sonra onun bir asırdan uzun bir süre önce soyu tükenmiş olduğu düşünülen “Chelonoidis phantasticus” türü olduğunu keşfetti. Galapagos Ulusal Parkı tarafından yapılan açıklamada, “Yale Üniversitesi, 1906’da çıkarılan bir örnekle yapılan genetik çalışmaların sonuçlarını ve ilgili DNA karşılaştırmasını ortaya çıkardı.