100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu

UNESCO D\u00fcnya Miras\u0131 Listesi'nde yer alan Ekvador'un Galapagos Adalar\u0131'nda, y\u00fczy\u0131l \u00f6nce soyu t\u00fckendi\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen bir kaplumba\u011fa t\u00fcr\u00fc bulundu. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, en az 80 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen kaplumba\u011fan\u0131n akrabalar\u0131n\u0131 bulabilmek i\u00e7in yeni bir ke\u015fif program\u0131 ba\u015flatacaklar\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDev kaplumba\u011fa, iki y\u0131l \u00f6nce Galapagos Ulusal Park\u0131 ve Galapagos Koruma Alan\u0131 aras\u0131ndaki ortak bir sefer s\u0131ras\u0131nda tak\u0131madalar\u0131n nadir bozulan \u00fcyelerinden biri olan Fernandina Adas\u0131'nda bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSOYUNUN 100 YIL \u00d6NCE T\u00dcKEND\u0130\u011e\u0130 D\u00dc\u015e\u00dcN\u00dcL\u00dcYORDU\r\nYale \u00dcniversitesi ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 daha sonra onun\u00a0 bir as\u0131rdan uzun bir s\u00fcre \u00f6nce soyu t\u00fckenmi\u015f oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen "Chelonoidis phantasticus" t\u00fcr\u00fc oldu\u011funu ke\u015ffetti. Galapagos Ulusal Park\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan\u00a0 a\u00e7\u0131klamada, "Yale \u00dcniversitesi, 1906'da \u00e7\u0131kar\u0131lan bir \u00f6rnekle yap\u0131lan genetik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 ve ilgili DNA kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n