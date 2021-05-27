Sterlin 12.13 TL’Yİ aştı

Sterlin 12.13 TL seviyesinde Güne 11,9528 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 20:12 itibarıyla %1,63 artışla 12,1399 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,9182, en yüksek 11,9811 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,9448 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 28.04.2021 tarihinde 11,3237 ile son bir ayın en düşük, 27.05.2021 tarihinde ise 12,1409 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 12,1399 TL’ye karşılık gelmektedir.

Euro da yükseldi

Güne 10,3288 ile başlayan Euro kuru, saat 20:13 itibarıyla %1,19 artışla 10,4386 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,3034, en yüksek 10,3718 seviyelerini gören Euro, günü 10,3157 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2021 tarihinde 9,8553 ile son bir ayın en düşük, 27.05.2021 tarihinde ise 10,4357 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,4386 TL’ye karşılık gelmektedir.