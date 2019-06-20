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Polis memurunun evine baskın: Evde yok yok!

20 Haziran 2019

Girne’de görevli polis memuru Z.D’nin evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, sikke ile uyuşturucu madde ele geçirilidi.

Polis olayla ilgili açıklama yaptı.

20.06.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Doğanköy’de Z.D.(E-37)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi, bir adet metal arama dedektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

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