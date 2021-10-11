Polis: Katırcı 140 bin dolar parayı sirkat ettiğini kabul etti

(Kamalı Haber) – Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan Turgut Katırcı, iş yerine ait 140 bin dolar parayı sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Serhan Özcü, zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklandığını söyledi. Özcü, Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda kasiyer olarak çalışan zanlının 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde bulduğu bir açığı kullanarak, suç ortağı M.S. isimli aranan şahsın oyun kartına fazladan para yükleyerek, bu yolla 140 bin dolar para sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti. Meseleyle ilgili aranan bir şahıs, incelenecek kamera görüntüleri, evraklar olduğunu ayrıca aranan ismi tespit edilen şahsın aracının karaoğlanoğlu mevkinde bulunduğunu ve emare alındığını belirterek tahkikatın selamaeti açısından zanlının 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.