DAÜ, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezar ve Nüzesi’nin çevre düzenleme projesini yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında bugün saat 09.00’da iş birliği protokolü imzalandı.

Lefkoşa Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan Rauf Raif Denktaş Anıt Mezar ve Müzesi’nin çevre düzenlemesi ve peyzaj tasarımı projesini kapsayan protokole Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın imza koydu.

İmza töreni öncesi basına yapılan açıklamada çok önemli bir proje için bir araya gelindiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıtının çevre düzenlemesi ile ilgili bir protokol imzalanacağını ifade etti.

DAÜ tarafından projelendirme sürecinin başarılı bir şekilde paydaşlar ile birlikte ilerleyeceğini kaydeden Prof. Dr. Hocanın, bu projede DAÜ’nün görev almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Bir devlet üniversitesi olarak bu projeyi layıkıyla yerine getireceklerini ifade eden Hocanın, DAÜ’nün kamusal alanda KKTC’nin önemli bir kurumu olduğunu ve yapılan eğitim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin yanında bu konularda da bilimsel ve teknolojik birikimini paylaşmakta kararlı olduğunu ifade etti.

ATAOĞLU

Bakan Ataoğlu ise, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın anıt mezar ve çevre düzenlemesinin DAÜ ile yapılacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesini temenni ettiğini vurguladı.

Bakan Ataoğlu DAÜ yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Söz konusu proje DAÜ Kentsel Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda peyzaj mimarı Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert ve KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara koordinasyonunda yürütülecek.