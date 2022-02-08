Polis: Fotoğraftakiler olayın failleri değil

Polis Türkiyeli Gazeteci Erk Acarer’in paylaştığı fotoğraftaki kişilerin olayın faili olmadığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle: Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, bir araç içerisinde yer alan iki erkek şahsa ait görüntülerin, iş adamı Halil FALYALI ve şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu şahısların olayla bağlantısının olmadığı saptanmakla beraber, mesele polis tarafından çok yönlü olarak titizlikle soruşturulmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Erk Acarer’in paylaşımı şöyle: