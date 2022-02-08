MTG: Çok üzgünüz

Mağusa Türk Gücü (MTG) Çatalköy’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mağusa Türk Gücü (MTG) resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

Mağusa Türk Gücü sevdalısı, eski başkanlarımızdan, kulübümüze büyük emeği geçen Halil Falyalı, hunharca bir saldırıda yaşamını yitirdi.

Çok üzgünüz. MTG sevdalısı, her zaman kulübümüzün yanında olan eski başkanımızı, sıkı bir taraftarımızı kaybettik.

Sonsuz bir acı içerisindeyiz.