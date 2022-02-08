Polis geniş çaplı soruşturma başalattı

Les Abassador Hotel ve Casino sahibi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, evinin yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Falyalı’nın içinde bulunduğu araç, Girne Çatalköy’de otomatik silahlarla tarandı. Saldırıda ağır yaralanan Falyalı, kaldırıldığı hastanede öldü.

YAYLIM ATEŞİNE TUTULDU

Bir otelden evine gitmek için yola çıkan Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araç, evine çok yakın bir noktada pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomatik silahlarla yaylım ateşine tutuldu. BRT muhabirinin olay yerinden verdiği bilgiye göre olay yerinde polisin işaretlediği 35 emare bulunuyor.

KURTARILAMADI

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Falyalı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen de ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Yenen, “KKTC saatine göre 19.45 itibarıyla vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” dedi.

POLİSTEN AÇIKLAMA

KKTC Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Çatalköy’de 20 Temmuz Caddesi üzerinde bugün saat 19.00 sıralarında, Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

POLİS YALANLADI

Polis Türkiyeli Gazeteci Erk Acarer’in paylaştığı fotoğraftaki kişilerin olayın faili olmadığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle: Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, bir araç içerisinde yer alan iki erkek şahsa ait görüntülerin, iş adamı Halil FALYALI ve şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu şahısların olayla bağlantısının olmadığı saptanmakla beraber, mesele polis tarafından çok yönlü olarak titizlikle soruşturulmaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.