Polis, Bertan Zaroğlu’nun aracına el koydu

Lefkoşa mezarlığı yanında çevirme yapan polis ekipleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun aracına el koydu.

Bu durumu kişisel sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınla paylaşan Zaroğlu, yayında şu ifadelere yer verdi:

“Kutlay Malek isimli polis, şube amirliğinin bize tam emri var diyor. Bu nedenle anahtarımı vermediğini söylüyor. Ben bir milletvekiliyim, dokunulmazlığım var. Polis, aracımı gasp etmiş durumda. Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na telefon ettim, toplantıda olduğu için kendisine ulaşamadım. Manavoğlu’ndan bunun hesabının sorulmasını istiyorum. Karakola gidip davacı olacağım.”

Bertan Zaroğlu paylaştı: 15 Nisan 2019 Pazartesi

Bertan Zaroğlu paylaştı: 15 Nisan 2019 Pazartesi