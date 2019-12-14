Polis adım adım iz takip ediyor

Süheyla Argüden’in kaçırılarak soyulması olayında şüpheli görülüp tutuklanan zanlı Danyal Özdilaver’in arabasının teker izi ile Ekim’de Demirhan’da yapılan soygunda, olay mahallindeki araç lastik izleri örtüştü

Evrim KAMALI

Argüden Kuyumculuk’un sahibi Süheyla Argüden’in kaçırılması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli görülerek tutuklanan ve Ekim’de Demirhan’da yapılan soygun ile de bağlantısı olduğu düşünülen Danyal Özdilaver, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Aytaç Çebi, Süheyla Argüden’in 2 Kasım’da saat 20.00 sıralarında, maskeli iki kişi tarafından zorla arabasına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, kaçırıldığını kaydetti.

Çebi, söz konusu kişilerin Süheyla Argüden’e ait 9 milimetre çapındaki tabancayı kafasına dayayıp, “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı.

Çebi, ayrıca Argüden’in çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti.

Polis memuru Aytaç Çebi, zanlı Danyal Özdilaver’in aracının kaçış güzergâhında şüpheli görüldüğünü söyleyerek, aracında 13 Ekim 2019 tarihinde evine maskeli kişilerce girilen Nijerya uyruklu kişiye ait cep telefonu bulunduğunu belirtti.

Çebi, Demirhan’da maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili de zanlının bağı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Çebi, Demirhan’daki olay mahallindeki araç lastik izleriyle zanlının aracının izlerinin örtüştüğünü söyledi.

Polis memuru Aytaç Çebi, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sırdaş Kaptanoğlu, tutukluluk talebine itiraz etmedi ancak olay gecesi zanlının eşiyle birlikte olduğunu savundu.

Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.