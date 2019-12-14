Kıbrıs

Atlasglobal geri dönüyor

14 Aralık 2019

Atlasglobal Havayolları, Pazartesi itibariyle uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu.

26 Kasım’da yaptığı açıklamada, nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla 21 Aralık’a kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlasglobal uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirket tarafından personele yapılan duyuruda, ’16 Aralık itibariyle tüm ekip olarak görevlerimizin başında olacağız’ açıklaması yapıldı.

Yapılan duyuruda;

“Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı duyurmuştuk. 16 Aralık 2019 Pazartesi itibariyle tüm ekip olarak görevlerimizin başında olacağız. Çalışma saatleri servis planlaması eski düzende devam edecektir” ifadeleri yer aldı.



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