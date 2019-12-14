“Suçsuzuz, kameralar incelensin”

Girne’de Çarşamba akşamı kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’i bıçaklayarak Ahmed ve ev arkadaşlarına ait cep telefonlarını çalan Batuhan Zünbülova ile Yasemin Onbaşıoğulları, mahkemede suçsuz olduklarını iddia etti:

Evrim KAMALI

Girne’de bir kafede unuttukları cep telefonu aldığı gerekçesi ile kafe çalışanı Shuro Ahmed’i bıçaklayıp Ahmed ve aynı evde bulunan Serkan Doğrusöz, Ahmet Işık, Saim İslam, Ahmet Shuvo ve Sacid Hasan’ın cep telefonlarını alan Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları, dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında Girne’de bir işyerinin lojmanı olarak kullanılan evde meydana geldiğini anlattı.

Soyel, eve giren zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları’nın kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’in omzunu maket bıçağı ile kestiklerini söyledi.

Soyel, zanlıların daha sonra Shuro Ahmed’in cep telefonunu aldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların daha sonra aynı evde bulunan Serkan Doğrusöz, Ahmet Işık, Saim İslam, Ahmet Shuvo ve Sacid Hasan’a ait cep telefonlarını da aldıklarını söyledi.

Soyel, zanlıların telefonları topladıktan sonra evin mutfak kısmına girerek, bıçak aldıklarını, Batuhan Zünbülova’nın “Ahmet bir daha buraya gelirse hepinizi bıçaklarım” dediğini ve sonra Serkan Doğrusöz’u dövdükten sonra olay yerinden gittiğini söyledi.

Soyel, zanlının mutfaktan aldığı bıçağı pencereden attığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Polis, zanlıların olaydan birkaç saat sonra da çaldıkları telefonları getirip çalışanların evine bıraktıklarını ifade etti.

Zanlıların 11 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Soyel, soruşturma amaçlı 7 gün süre istedi.

Zünbülova: Olayla ilgilim yok, kameralar incelensin

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Batuhan Zünbülova olay da bahsi gecen gün ve saatlerde Girne’de Teras Cafe isimli yerde olduğunu kaydederek “kamera görüntülerini alırlarsa görecekler” dedi. Suçsuz olduğunu da belirtti.

Onbaşıoğulları: Ortada emare yok, bıçak yok, telefon yok,

Zanlı Yasemin Onbaşıoğulları ise “ortada emare yok, bıçak yok, telefon yok, beni boşuna tutuyorlar, suçsuzum” dedi.

Zanlı ayrıca İngiltere de kendisini bekleyen çocuğunun olduğunu uçak biletinin yandığını ve hamile olduğunu da söyledi.

Polis 7 gün istedi, mahkeme 5 gün tutukluluk emri verdi

Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün tutuklu kalmasının gerekmediğini ve 5 günlük sürenin yeterli olacağını belirtip bu yönde emir verdi. Dündar ayrıca zanlı Onbaşıoğulları’nın doktor kontrolünden de geçirilmesine emir verdi.