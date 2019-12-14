Uyuşturucu satmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da evinde yapılan aramada çeşitli türlerde uyuşturucu bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu iddia edilen Alamerbaraa Macharka’nın tutukluluk süresi 4 gün uzatıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda evinde çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin suç ortağı olduğu iddia edilen zanlı Alamerbaraa Macharka dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Fadıl Metin, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin 7 Aralık tarihinde saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan aramada, yaklaşık 30 gram sentetik cannabinoid, yaklaşık 10 gram kokain, yaklaşık 15 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Metin, ayrıca zanlı Ali’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Metin, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının suç ortağı olduğuna inanılan zanlı Alamerbaraa Macharka’nın tutuklandığını söyledi.

Fadıl Metin, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin konu maddeleri, 4 Aralık’ta zanlı Alamerbaraa Macharka’dan 40 gram sentetic cannabionid, 10 gram kokain, 65 gram hintkeneviri olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Metin, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.