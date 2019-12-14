Kıbrıs

Güvenlik görevlileri 8 ay hapis yatacak

14 Aralık 2019

Girne’de geçen yıl Haziran ayında bir otelin diskosuna terlikle girmek isteyen Türkiye’nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya’yı dövüp burnunu kıran 5 güvenlik görevlisinin yargılanma süreci dün tamamlandı

Evrim KAMALI

Girne’de, 14 Haziran 2018 tarihinde bir otelin diskosuna terlikle girmek isteyen Türkiye’nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya’yı ciddî şekilde dövüp burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi dün karar duruşması için yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fisün Cemaler, Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Rauf Kürşad’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıklar aleyhindeki kararı Başkan Cemaler Açıkladı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkanı Fisun Cemaler sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu hiçbir gerekçe ile bir kişinin vücut bütünlüğüne zarar verme sebebi olamayacağını belirtti.

Başkan Cemaler sanıklar lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları oy birliği ile 8 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Karar öncesi ve sonrasında mahkeme etrafında polis ekipleri çevik birlik ile geniş güvenlik önlemi aldı.

Mahkeme dışında aldığımız bilgide ise İlter Faik Kaya aleyhinde şikâyet bulunduğunu ve aleyhinde tutuklama emri bulunduğu için ülkeye gelmediği öğrenildi.

 



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