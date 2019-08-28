Plank karın kaslarınız ile vücudun diğer kısımlarını da güçlendirmek için mükemmel bir egzersizdir. Bunun nedeni aynı anda farklı kasların çalışmasıdır. Bu kadar basit bir egzersiz olmasına rağmen, plank egzersizinin birçok faydası vardır. İşte plank egzersizinin 5 önemli faydası…

Ana kasları güçlendirir

Sadece plank yapmak size düz bir karın vermez. Bununla birlikte, dengeli bir diyet ve kardiyo egzersizleriyle birleştiğinde, şaşırtıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Daha güçlü ve daha rafine rektus abdominis (genellikle “abs” olarak adlandırılır) olarak da adlandırılan enine karın kası dahil olmak üzere karnınızdaki kasları çalıştırır ve eğitir. Omurga problemleri yaşayan veya sürekli bel ağrısı çeken insanlar için, plank yapmak geleneksel egzersizlerden daha güvenlidir, çünkü herhangi bir omurga esnemesi veya hareket gerektirmezler.

Ana kasları güçlendirir

Sadece plank yapmak size düz bir karın vermez. Bununla birlikte, dengeli bir diyet ve kardiyo egzersizleriyle birleştiğinde, şaşırtıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Daha güçlü ve daha rafine rektus abdominis (genellikle “abs” olarak adlandırılır) olarak da adlandırılan enine karın kası dahil olmak üzere karnınızdaki kasları çalıştırır ve eğitir. Omurga problemleri yaşayan veya sürekli bel ağrısı çeken insanlar için, plank yapmak geleneksel egzersizlerden daha güvenlidir, çünkü herhangi bir omurga esnemesi veya hareket gerektirmezler.

Metabolizmanızı hızlandırır

Plank, çinde çok az hareket barındıran veya neredeyse hiç hareket barındırmayan basit bir egzersiz olduğundan, evde egzersiz yapan insanlar için mükemmeldir. Bununla birlikte, günde sadece birkaç dakikalık bir plank yapmak metabolizmanızı hızlandırabilir.

Duruşunuzu geliştirmenize yardımcı olur

Planklar, leğen kemiğinizden omuzlara kadar tüm vücudunuzu çalıştırır. Erector spinae, romboidler ve boyun kaslarını içeren bu kaslar güçlendiğinde, doğal olarak daha düz bir sırt ve daha iyi bir duruşla kendinizi taşıyacaksınız. İyi duruş, daha iyi nefes almayı ve sinir sisteminin işleyişini kolaylaştırır.