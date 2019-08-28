Kıbrıs

Görevden alma ve atamalar

28 Ağustos 2019

Sağlık Bakanlığı,Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Katayon KOBAT 29.08. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı,Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Cenk SOYDAN 29.08. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı mevkiine Sn. Havva DAĞSEVER 29.08. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür mevkiine Sn. Cengiz Topel UZUN 29.08. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Mehmet CABACABA 29.08. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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