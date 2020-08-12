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Plajlarda verilen hizmetler için ücretler belirlendi

12 Ağustos 2020
plaj hizmet ücretleri

Bakanlar Kurulu dün yayınlanan Resmi gazete’de plajlarda hizmet karşılığı alınabilecek ücretler yayınladı.

Plajlarda alınabilecek ücretler, verilen duş, kabin, şemsiye, şezlong hizmetlerinin kullanılması veya verilmesi halinde, her biri için 5 TL olarak belirlendi.

Karar şöyle:

Yüz metrelik kıyı şeridi içerisinde düzenlenmiş olan ve işletilen plajlarda, işletmeci ve/veya sahibi ve/veya çalışanlarm işletme adma verilen hizmetler için tahsil edebilecekleri ücretler, aşağıdakilerden başka olamaz ve öngörülen miktardan fazla ücret alamaz:
(a) Duş, kabin, şemsiye, şezlong hizmetlerinin kullanılması veya verilmesi halinde, her biri için 5 – TL. (Beş Türk Lirası).
(2) Yüz metrelik kıyı şeridi içinde veya dışında düzenlenmiş park yeri bulunması halinde her araç için almacak park ücreti 3 – TL. (Üç Türk Lirası)’111 aşamaz.

plaj hizmet ücret


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