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Özyiğit, Akıncılar- Lurucina Kapı İnisiyatifi ile görüştü

12 Ağustos 2020
Akıncılar Lurucina Kapı İnisiyatifi Özyiğit

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros başkanlığındaki “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi” üyelerini kabul ederek görüştü.

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede inisiyatif temsilcileri, Özyiğit’e, Akıncılar ile Limbia arasında açılmasını talep ettikleri geçiş kapısıyla ilgili görüşler ile bu yönde yapılan çalışmaları aktardı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Akıncılar- Lurucina Kapı İnisiyatifi tarafından başlatılan geçiş kapısı açılması mücadelesini desteklediklerini belirterek, bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

 

 


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