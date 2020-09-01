Spor

Plaj Tenisi’nde şampiyonlar belirlendi

1 Eylül 2020

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Plaj Tenisi Turnuvası tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Plaj Tenisi Turnuvası 30 Ağustos 2020 pazar günü oynanan maçlarla sona erdi.

Acapulco plajında KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada toplam 84 sporcu mücadele etti.

4 kategoride oynanan turnuvada dereceye giren sporcular;

 

8-12 Yaş

  1. Noa Duchateau – Akay Ali Sağkanat
  2. 2.Özgül Şah – Enver Ada Gençel

 

Çift Kadınlar;

  1. İzem Civisilli – Meril Sonakın
  2. Nadir Çınarlılı – Melis Mevlit

 

Çift Erkekler;

  1. Mehmet Sonat – Yarkın Kuloğlu
  2. Mustafa Zorba – Barış Örek

 

Karışık Çiftler;

  1. Fatma Kayol – Zeka Başel
  2. İzem Civisilli – Derin Samioğlu

 

Alt Grup Çift Kadınlar;

  1. Özay Barutçu – Sevilay Barutçu
  2. Yağmur Kurt – Özgü Ertoprak

 

Alt Grup Çift Erkekler;

  1. Mehmet Özcafer – Cafer Duvarcı
  2. Yusuf Gökbayrak – Mert Yükselen

 

Alt Grup Karışık Çiftler

  1. Doğa Özdol – Hazan Ali Akhisar
  2. Eda Şevket – Arsen Güvensoy

 


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