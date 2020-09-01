Spora büyük darbe

SPONSORLUKLAR TEHLİKEYE GİRDİ: Hükümetin 19 Ağustos’ta yürürlüğe koyduğu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa’ya tepki gösteren Nicosia Finans tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldığını bugün açıkladı. Genelde spora özelde ise futbola yapılan tüm sponsorluklar tehlikeye girdi

KIBRIS KUPASI VİTRİNİ OLMUŞTU: Abdullah Uluçhan’ın direktörlüğünü yaptığı Nicosia Group bünyesindeki finans şirketinin kapanması spor camiasını tedirgin etti. Futbolda ismini verdiği Kıbrıs Kupası organizasyonu ile taktir toplayan şirket, birçok futbol kulübü yanında tenis ligi gibi farklı branşlara da sponsorluk yapıyordu

Ülkemizde son yıllarda genelde spora özelde ise futbola verdiği büyük destekler ile bilinen Nicosia Group bünyesindeki Nicosia Finans bugün düzenlediği basın toplantısı ile faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Abdullah Uluçhan direktörlüğündeki Nicosia Finans şirketi adına Av.Gürkan Uluçhan ve muhasebe danışmanı Mehmet Saydam’ın yer aldığı basın toplantısında hükümete eleştiriler getirildi.

Hükümetin 4 Agustos 2020 tarihli “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin önlenmesine İlişkin Yasa” adlı yasanın Resmi Gazetede 19 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle bağlantılı olarak faaliyetlerini durdurma kararı alan şirket, yaptığı basın açıklamasında hükümetin çıkardığını bu yasanın Anayasa’nın adalet ilkesine aykırı bir yasa olduğunu, uygulanabilirliği olmadığını ve sadece belli kişilerin/kimselerin menfaatini gözeten, ölü doğmuş bir yasa olduğunu ileri sürdü.

Av.Gürkan Uluçhan açıklamasında özetle şunlara değindi:

“Nicosia Finance Ltd, 1997 yılında kurulmuş köklü bir şirkettir. 2017 Yılında Şirketimiz vergide 112. Sırada, 2018 yılında 110.sıradadır ve 2019 yılında ise ödemiş olduğumuz vergi tutarı 1 milyon TL üzerindedir.

1997 yılından beridir sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. Her türlü derneğe destek olduk. Genelde sporu özelde KKTC futbolunu kalkındırmak için elimizden geleni yaptık.

Bahsettiğimiz yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını takiben, tasarıda 5 Milyon TL öngörülen sermayenin 10 Milyon TL ve 2 Milyon Euro olarak artırılması, sermaye ödense dahi faaliyetlerimizin ciddi ölçüde kısıtlanmasına neden oldu.

En önemlisi yasanın mecbur kıldığı şartları yerine getirsek bile, faaliyet izni verilene kadar, 6 ay süre ile faaliyetlerimizin durdurulması neticesinde şirketimizin mevcut alacakları tahsil etme dışındaki her türlü faaliyetini durdurma kararı aldık.

Bu karar ışığında Covid döneminde bile maaşlarını birtamam ödediğimiz personelimizi işten çıkarmak zorunda bırakıldığımız için tarifsiz bir üzüntü içerisindeyiz. Şirketler Mukayyitliği ve tüm resmi makamlarda adımız Finans Şirketi olarak geçmesine karşın ve tüm işlemlerimizi şeffaflık politikası çerçevesinde yasal bir biçimde yapmamıza karşın yasada tefeci olarak adlandırıldık.

Anayasa’nın adalet ilkesine aykırı bir yasa olduğu gibi, uygulanabilirliği olmayan sadece belli kişilerin/kimselerin menfaatini gözeten ölü doğmuş bir yasadır.

Teşekkürü kabul eden, kınamayı da kabul etmelidir. Bu yasadan dolayı ayrımcılık yaptığınızdan, finans sektörünü tekelleştirdiğinizden, işini hukuka uygun yapan, vergilerini zamanından önce, hatta kapalı olduğu covid döneminde bile ödeyen köklü bir şirketin kapanmasına sebep olduğunuzdan

emeği geçen herkesi şiddetle kınıyoruz.”

SPOR SPONSORLUKLARI TEHLİKEDE

Gazetemiz Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un genelde spor özelde ise futbola yönelik yapılan maddi katkıların ve sponsorlukların ne olacağı yönündeki sorusunu cevaplayan Av.Gürkan Uluçhan konuyu şöyle açıkladı:

“Nicosia Group bünyesinde farklı şirketlerimiz bulunmaktadır. Şu anda finans şirketimizin faaliyetlerini durduruyoruz. Açıklamada belirttiğimiz gibi faaliyetlerimiz ciddi ölçüde kısıtlanacaktır. Bizler elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız ama bir takım tedbirler de almak durumunda kalacağız. Mesela son yaptığımız Kıbrıs Kupası sponsorluğu vardı. Bu ve bunun gibi sponsorluklarımızı yeniden değerlendireceğiz.”