Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

GMBTK kortlarında gerçekleşen Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 Yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor. Turnuvada 9-10 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

9 Yaş Kızlar – Round Robin

Gökçe Karamahmutoğlu – Mira Yüksel 5/4 – 4/0

Meyra Eser – Melisa İlkbahar 4/0 – 4/1

Öykü Azizoğlu – Beren Şeren 0/4 – 2/4

Gökçe Karamahmutoğlu – Elvin Akşahin 5/3 – 4/0

9 Yaş Erkekler – Round Robin

Cafer Tosunoglu – Çağ Refikoğlu 4/0 – 4/2

Sarp Solyali – Baran Başaran 1/4 – 0/4

Asım Aras Astan – Timur Salih Belican 4/0 – 4/0

Sarp Solyali – Timur Salih Belican 2/4 – 2/4

Toprak Ata Candan – Tuğra İrfanoğlu 4/0 – 4/1

Kıvanç Öztuğ – Devin Bedevi 4/2 – 4/1

Toprak Ata Candan – Makan Oran 4/1 – 4/2

10 Yaş Erkekler – Round Robin

Emir Asaf Yüksel – Asım Aras Astan 4/2 – 1/4 – 9/11

Çınar Elmalı – Aren Tantura W.O.