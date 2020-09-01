Spor

Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

1 Eylül 2020

GMBTK kortlarında gerçekleşen Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 Yaş kategorilerinde genç raketlerin zevkli çekişmeli maçları ile devam ediyor. Turnuvada 9-10 yaş kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

 

9 Yaş Kızlar – Round Robin

Gökçe Karamahmutoğlu – Mira Yüksel   5/4 – 4/0

Meyra Eser – Melisa İlkbahar   4/0 – 4/1

Öykü Azizoğlu – Beren Şeren    0/4 – 2/4

Gökçe Karamahmutoğlu – Elvin Akşahin   5/3 – 4/0

 

9 Yaş Erkekler – Round Robin

Cafer Tosunoglu – Çağ Refikoğlu    4/0 – 4/2

Sarp Solyali – Baran Başaran  1/4 – 0/4

Asım Aras Astan – Timur Salih Belican      4/0 – 4/0

Sarp Solyali – Timur Salih Belican               2/4 – 2/4

Toprak Ata Candan – Tuğra İrfanoğlu      4/0 – 4/1

Kıvanç Öztuğ – Devin Bedevi    4/2 – 4/1

Toprak Ata Candan – Makan Oran   4/1 – 4/2

 

10 Yaş Erkekler – Round Robin

Emir Asaf Yüksel – Asım Aras Astan         4/2 – 1/4 –  9/11

Çınar Elmalı – Aren Tantura     W.O.

                                                                                        


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Faoruk, Doğan’da

Faoruk, Doğan’da

28 Ağustos 2020
Photo of Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

27 Ağustos 2020
Photo of Mustafa Gabira Mesarya’da

Mustafa Gabira Mesarya’da

27 Ağustos 2020
Photo of 15 ayda 0 proje!

15 ayda 0 proje!

27 Ağustos 2020
Photo of Ahmet Sivri geri dönüyor

Ahmet Sivri geri dönüyor

27 Ağustos 2020
Photo of Havuzdaki yüzme yarışları seyircisiz

Havuzdaki yüzme yarışları seyircisiz

27 Ağustos 2020
Photo of Raif Vangöl potadan sorumlu

Raif Vangöl potadan sorumlu

27 Ağustos 2020
Photo of Cimnastik federasyonu çatısı değiştiriliyor

Cimnastik federasyonu çatısı değiştiriliyor

27 Ağustos 2020
Photo of Badmintonda Challenge ödülleri verildi  

Badmintonda Challenge ödülleri verildi  

27 Ağustos 2020
Photo of Ersoy Birkan anı turnuvası başladı

Ersoy Birkan anı turnuvası başladı

27 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı