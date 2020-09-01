Lefke, 2020-2021 sezonuna merhaba dedi

Süper Lig’in Batı temsilcisi Lefke Türk Spor Kulübü yeni sezon çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Toygar Davulcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 22 futbolcu katılırken antrenmanın oldukça neşeli olması da dikkatlerden kaçmadı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Batı bölgesi takımlarından Lefke, 2020-2021 Futbol Sezonu “Merhaba” dedi. Lefke 16 Ağustos Karadağ Stadı’nda gerçekleşen sezon açılışı törenine katılan 22 futbolcu, yeni sezon için ilk antrenmanlarını Teknik Direktör Toygar Davulcu gözetiminde gerçekleştirdi. Sezon açılışını kulüp başkanı Adnan Doğruyol ve çok sayıda yönetici de izledi. Kulüp Asbaşkanı ve Futbolcu sorumlusu Adil Özgey, sezon açılışı öncesinde futbolculara bir konuşma yaptı. Özgey, bu yıl sizlerle birlikte olacağız, önceliğimiz disiplindir dedi. Disiplinin olduğu her yerde başarı vardır dedi. Bu yıl Lefke’nin başarılı bir sezon geçireceğine inandıklarını söyleyen Özgey, tüm futbolculara başarılar diledi. Sezonun ilk çalışmasında Lefkeli futbolcular düz koşu, kültürfizik, açma kapama çalışmaları ile hafif idman yaptılar.

Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu Havadis’e yaptığı açıklamada, “ 2020-2021 futbol sezonu Lefke ve diğer takımlar için hayırlı olsun. Uzun bir aradan sonra tekrar yuvaya döndüm. Bugün sezonu açtık. Bu sezon güzel bir sezon olur. Bu sezon Lefke için başarılarla dolu bir sezon olmasını dilerim. Serbest transfer hakkı olan futbolcularımız vardı. Onlar Lefke’de kaldı. Kaleci Mehmet Özeralp da tekrardan sezon başında antrenmana inerek sezon açılışımıza katıldı. Bu yıl, bu şartlarda transfer yapmak çok zor. Alt yapımızda geçtiğimiz yıl şans bulamayan futbolcularımızı da kadromuza katarak yolumuza devam edeceğiz. Büyük rakamlarla transfer yapmak akılcı bir iş değildir. Bende bunu doğru bulmam” dedi.