Koop, Arif ve Doğukan’ın peşinde

Basketbolda Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kapanması ile boşta kalan Arif ve Doğukan ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR: Koopspor kadrosunu güçlendirmek için ülkenin yerli rotasyonundaki iki etkili ismi Arif ve Doğukan ile görüşmelerini sürdürüyor. LAÜ’nün kapanması ile boşta kalan ikili için Koopspor ısrarcı

Tonguç KOTAK

Basketbolda Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kapanması ile boşta kalan Arif ve Doğukan ile ilgileniyor.

Bu sezon mutlak şampiyonluk parolası ile lige girecek olan Koopspor iki yerli oyuncu için çalışmalarını hızlandırdı.

Arif ve Doğukan’la görüşüyorlar

Koopspor kadrosunu güçlendirmek için ülkenin yerli rotasyonundaki iki etkili ismi Arif ve Doğukan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bu yıl liglerde yer almayacak olması ile boşa çıkan ikili için Koopspor ısrarcı olacağı gelen haberler arasında.

Öte yandan bu sezon uygulanacak statünün belirlenmesine kadar Koopspor Türkiye vatandaşı öğrenci oyuncu almamaya karar verdi.