BasketbolSpor

Koop, Arif ve Doğukan’ın peşinde

1 Eylül 2020

Basketbolda Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kapanması ile boşta kalan Arif ve Doğukan ile ilgileniyor.

 GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR: Koopspor kadrosunu güçlendirmek için ülkenin yerli rotasyonundaki iki etkili ismi Arif ve Doğukan ile görüşmelerini sürdürüyor. LAÜ’nün kapanması ile boşta kalan ikili için Koopspor ısrarcı

Tonguç KOTAK

 

Basketbolda Koopspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kapanması ile boşta kalan Arif ve Doğukan ile ilgileniyor.

Bu sezon mutlak şampiyonluk parolası ile lige girecek olan Koopspor iki yerli oyuncu için çalışmalarını hızlandırdı.

 

Arif ve Doğukan’la görüşüyorlar

Koopspor kadrosunu güçlendirmek için ülkenin yerli rotasyonundaki iki etkili ismi Arif ve Doğukan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bu yıl liglerde yer almayacak olması ile boşa çıkan ikili için Koopspor ısrarcı olacağı gelen haberler arasında.

Öte yandan bu sezon uygulanacak statünün belirlenmesine kadar Koopspor Türkiye vatandaşı öğrenci oyuncu almamaya karar verdi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Göçmenköy sahaya indi

Göçmenköy sahaya indi

28 Ağustos 2020
Photo of Faoruk, Doğan’da

Faoruk, Doğan’da

28 Ağustos 2020
Photo of Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

Paul Pogba’nın test sonucu pozitif

27 Ağustos 2020
Photo of Mustafa Gabira Mesarya’da

Mustafa Gabira Mesarya’da

27 Ağustos 2020
Photo of 15 ayda 0 proje!

15 ayda 0 proje!

27 Ağustos 2020
Photo of Ahmet Sivri geri dönüyor

Ahmet Sivri geri dönüyor

27 Ağustos 2020
Photo of Havuzdaki yüzme yarışları seyircisiz

Havuzdaki yüzme yarışları seyircisiz

27 Ağustos 2020
Photo of Raif Vangöl potadan sorumlu

Raif Vangöl potadan sorumlu

27 Ağustos 2020
Photo of Cimnastik federasyonu çatısı değiştiriliyor

Cimnastik federasyonu çatısı değiştiriliyor

27 Ağustos 2020
Photo of Badmintonda Challenge ödülleri verildi  

Badmintonda Challenge ödülleri verildi  

27 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı