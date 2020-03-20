Kıbrıs

Pilli: Tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyorum

20 Mart 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli yayımladığı mesajda gece gündüz demeden mesleğini özveri ile yerine getirmeye, ülkesi için en iyi şekilde hizmet veren sağlık çalışanlarını tebril etto

Pilli mesajda,
“Sağlık çalışanlarımız her koşulda gece gündüz demeden mesleğini özveri ile yerine getirmeye, ülkesi için en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor .

Tüm sağlık çalışanlarımızı yürekten bir kez daha tebrik ediyor ve alkışlıyorum.” dedi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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