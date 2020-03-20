TC Sağlık Bakanlığından koronavirüs genelgesi

TC Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanlarından en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olacak.

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler aldı.

Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanlarından en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olacak.

Özel ve vakıf hastanaleri de salgın hastanesi oldu. Bu hastaneler de koronavirüs hastalarına bakacak. Salgın hastanelerinde bu hastalara ayrılmış bir klinik ve yoğun ünitesi olacak.