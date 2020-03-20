Türkiye

TC Sağlık Bakanlığından koronavirüs genelgesi

20 Mart 2020

TC Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanlarından en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olacak.

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler aldı.

Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanlarından en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olacak.
Özel ve vakıf hastanaleri de salgın hastanesi oldu. Bu hastaneler de koronavirüs hastalarına bakacak. Salgın hastanelerinde bu hastalara ayrılmış bir klinik ve yoğun ünitesi olacak.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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