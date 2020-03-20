Başbakan Tatar, sağlık personeline alkışlarla destek verdi

Başbakan Ersin Tatar, koronavirüs ile mücadelede emek veren tüm sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için başlatılan alkışlı desteğe Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Ersin Tatar, saat 20:00’de çalışma yaptığı Başbakanlık binasının penceresinden alkışlarla sağlık personeline destek verdi.

Başbakan Tatar’ın yanı sıra Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Turizm ve Kültür Bakanı Ünal Üstel de Başbakanlık binasının penceresinden, Ersin tatar’la birlikte sağlık personelini alkışladı.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, KKTC’de saat 20:00, Türkiye’de ise 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını alkışlıyor.