Kıbrıs

Akıncı: Hükümeti ve Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’nu kutluyorum

20 Mart 2020
Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yurtdışında öğrenim gören gençlerin ülkeye dönüşlerinin başladığını belirterek, bu çalışmayı yürüten hükümeti ve Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’nu kutladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Larnaka’ya gelen bir ve Trodos’taki karantina merkezinde bulunan iki öğrencinin de güneydeki muhataplarla yürütülen istişare ile KKTC’ye getirildiğini ve karantina süreçlerinin başladığını belirtti. 

“Bu süreçte de emek koyan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne ve Cumhurbaşkanlığında sürekli çaba harcayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bir süreliğine evlerinden uzak kalsalar da hem aileleri hem de bir bütün olarak halkımızın geçlerimizle  beraber olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Yurtdışında öğrenim gören gençlerimizin geri dönüşleri başladı. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Gelen gençlerimiz karantina oteline yerleştirildiler, geriye kalan öğrencilerin gelişleri için de gerekli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmayı yürüten hükümeti ve Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu’nu ayrı ayrı kutluyorum.  Gençlerimiz bir süreliğine evlerinden uzak kalsalar da hem aileleri hem de bir bütün olarak halkımız kendileriyle beraberdir.

Güneydeki muhataplarımız ile yapılan istişare ile Larnaka’ya gelen 1 öğrencimizin Metehan – Kermiya geçiş kapısından kuzeye geçmesi sağlandı ve karantina süreci başladı. Ardından Trodos’ta karantina merkezinde bulunan 2 Kıbrıslı Türk öğrencimiz de ambulans ile sınır kapısına getirtildi ve kuzeye geçişleri sağlanarak karantina oteline götürüldüler. Bu süreçte de emek koyan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ne ve Cumhurbaşkanlığında sürekli çaba harcayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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