İngiltere’de çalışamayanlara 3 ay devlet desteği

Maliye Bakanı Rishi Sunak, virüs nedeniyle çalışamayanların maaşlarının yüzde 80’inin 3 ay boyunca devlet tarafından ödeneceğini açıkladı.

Uygulamada tavan destek ayda 2500 sterlin olacak. Sunak, İngiltere’nin tarihinde ilk kez devletin ekonomiye bu boyutta müdahale ettiğini söyledi. Kritik durum ilan edildi Londra’daki büyük bir hastane koronavirüs hastaları yüzünden yoğun bakım kapasitesinin dolduğunu belirterek ‘kritik durum’ ilan etti Londra’daki büyük bir hastane koronavirüs hastalarının akın etmesiyle ‘kritik duruma’ geçtiğini açıkladı. Sağlık Servisi Gazetesi’ne göre kritik bakım kapasitesinin dolduğunu ifade eden Northwick Park Hastanesi, yakınlarda bulunan diğer hastanelerden yardım talep etti. Bu hastanede şimdiye kadar koronavirüs yüzünden altı kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC Türkçe