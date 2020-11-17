Pilli:3 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı. 17 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö yle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3 Ülke dışından gelen vakalar – 2 Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – Yerel vakalar – 1 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- Yapılan Toplam Test Sayısı- 247.768 Toplam Vaka Sayısı- 1006 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 956 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 36 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-