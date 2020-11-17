Salahi Acarca’dan yeni cover klip:Zalim

Salahi Acarca’nın, ”Zalim” isimli şarkısı, video klibiyle birlikte 20 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yayına giriyor. Salahi, yeni video klibi için bir süredir cover parça ”Zalim” in Klip çekimlerini tamamladı.

Sözleri kadar çekimleriyle de müzikseverlere sanatın derinliklerini yaşatan klibin yönetmen koltuğunda Fatma Bozcan yer aldı. Salahi Acarca’ya klipte rol arkadaşlıkları olarak Ayşesu Özdemir, Sadık Arabi Manigo , Recep Özulu , Doğan Savaş eşliik etti, Sahne arkasında ise Batıkan Güngör Çağıran, Yusuf Beycanlı , Zalihe Deral vardı.

Büyük emekler harcanan klip 20 Ekim Cuma günü tüm Dijital Platformlarda yerini alacak