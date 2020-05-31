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Pilli: Toplam 28 test yapıldı, pozitif vaka yok

31 Mayıs 2020
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli


Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 28  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

31 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.374

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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