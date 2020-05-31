Dünya

Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 371 bin’i aştı

31 Mayıs 2020
covid-19


Küresel COVID-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 371 bin 626’ya, vaka sayısı ise 6 milyon 197 bin 756’ya ulaştı.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 105 bin 634 kişiyle ABD’de görüldü.

Bu ülkeyi 38 bin 376 can kaybıyla İngiltere, 33 bin 340 ile İtalya, 28 bin 771 ile Fransa, 28 bin 872 ile Brezilya, 27 bin 125 ile İspanya, 9 bin 467 ile Belçika izledi.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan COVID-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 2 milyon 731 bin 300 kişi iyileşirken, 3 milyon 64 bin 830 kişinin ise tedavisi sürüyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 103 yaşında koronavirüsü yendi, ilk isteği bira oldu

103 yaşında koronavirüsü yendi, ilk isteği bira oldu

30 Mayıs 2020
Photo of 2020’de Avrupa’nın en ucuz ülkeleri belli oldu

2020’de Avrupa’nın en ucuz ülkeleri belli oldu

30 Mayıs 2020
Photo of Kylie Jenner’ın serveti kurmaca çıktı

Kylie Jenner’ın serveti kurmaca çıktı

30 Mayıs 2020
Photo of Floyd’un öldüren polisin eşi boşanma davası açtı

Floyd’un öldüren polisin eşi boşanma davası açtı

30 Mayıs 2020
Photo of Trump’tan askeri inzibatlara talimat: Hazır olun

Trump’tan askeri inzibatlara talimat: Hazır olun

30 Mayıs 2020
Photo of Moğolistan’dan Zambiya’ya kadar uçup geri dönen guguk kuşu en uzun göç rekorunu kırdı

Moğolistan’dan Zambiya’ya kadar uçup geri dönen guguk kuşu en uzun göç rekorunu kırdı

30 Mayıs 2020
Photo of İsveç’te 7.3 milyon dolara satılık köy

İsveç’te 7.3 milyon dolara satılık köy

30 Mayıs 2020
Photo of Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3 milyonu aştı

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3 milyonu aştı

30 Mayıs 2020
Photo of Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

30 Mayıs 2020
Photo of Floyd’un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde

Floyd’un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde

30 Mayıs 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı