Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 371 bin’i aştı

Küresel COVID-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 371 bin 626’ya, vaka sayısı ise 6 milyon 197 bin 756’ya ulaştı.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 105 bin 634 kişiyle ABD’de görüldü.

Bu ülkeyi 38 bin 376 can kaybıyla İngiltere, 33 bin 340 ile İtalya, 28 bin 771 ile Fransa, 28 bin 872 ile Brezilya, 27 bin 125 ile İspanya, 9 bin 467 ile Belçika izledi.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan COVID-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 2 milyon 731 bin 300 kişi iyileşirken, 3 milyon 64 bin 830 kişinin ise tedavisi sürüyor.