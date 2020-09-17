Pilli: Toplam 2291 test yapıldı, 12 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2291 olduğunu, 12 pozitif vakaya rastlandığını, 7kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

17 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2291

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5

Yerel vakalar -5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 151.130

Toplam Vaka Sayısı- 651

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 363

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 284

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 80

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 202

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2