Güney Kıbrıs

Ağustos ayında Kıbrıslı Rumların yurt dışı seyahatleri %74,7 azaldı

17 Eylül 2020
Kıbrıslı Rum, Kıbrıs Rum İstatistik Hizmetleri, yurt dışı seyahatleri,

Kıbrıs Rum İstatistik Hizmetleri verilerine göre, Ağustos 2020’de Kıbrıslı Rumların yurt dışı seyahatleri geçen yılın aynı ayına kıyasla 173 bin 81’den bu yıl 43 bin 792’ye düşerek %74,7 oranında bir azalma gösterdi.

Temmuz ayına kıyasla Kıbrıslı Rumların yolculukları %14,6 ya da 6 bin 386 kişi artış gösterdi.
Temmuz 2020’de Kıbrıslı Rumların dönüş yaptıkları başlıca ülkeler Yunanistan, Britanya, Almanya, Bulgaristan ve Romanya oldu.

Temmuz 2019’a kıyasla Yunanistan’dan gelişler %64,9, Britanya’dan %90,0, Almanya’dan %72,9, Bulgaristan’dan %83,9 ve Romanya’dan %86,1 azaldı.

Temmuz 2020 verileri “Cyprus Flight Pass” platformu temelinde kaydedildi. Yolcuların platforma verileri kayıt etmelerinde yaşanan sorunlardan dolayı verilerin daha fazla incelenmesi mümkün olmadı.


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17 Eylül 2020

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