Ağustos ayında Kıbrıslı Rumların yurt dışı seyahatleri %74,7 azaldı

Kıbrıs Rum İstatistik Hizmetleri verilerine göre, Ağustos 2020’de Kıbrıslı Rumların yurt dışı seyahatleri geçen yılın aynı ayına kıyasla 173 bin 81’den bu yıl 43 bin 792’ye düşerek %74,7 oranında bir azalma gösterdi.

Temmuz ayına kıyasla Kıbrıslı Rumların yolculukları %14,6 ya da 6 bin 386 kişi artış gösterdi.

Temmuz 2020’de Kıbrıslı Rumların dönüş yaptıkları başlıca ülkeler Yunanistan, Britanya, Almanya, Bulgaristan ve Romanya oldu.

Temmuz 2019’a kıyasla Yunanistan’dan gelişler %64,9, Britanya’dan %90,0, Almanya’dan %72,9, Bulgaristan’dan %83,9 ve Romanya’dan %86,1 azaldı.

Temmuz 2020 verileri “Cyprus Flight Pass” platformu temelinde kaydedildi. Yolcuların platforma verileri kayıt etmelerinde yaşanan sorunlardan dolayı verilerin daha fazla incelenmesi mümkün olmadı.