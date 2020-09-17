Anastasiadis: Tehdit altında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere başlayamayız

Guterres’in açıklamasına karşı Anastasiadis yönetimi önşart ileri sürdü ve “ancak tehdit altında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere başlanmaz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türk tarafında 11 Ekim 2020’de yapılacak seçimden sonra Kıbrıs’ta bir çözüm çabalarına başlama taahhüt ve kararlılığını memnunlukla karşıladığını iddia eden Anastasiadis yönetimi önşart ileri sürdü ve “ancak tehdit altında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere başlanmaz” dedi.

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, diyaloğun doğru çerçevede yapılması gerektiğini, bu çerçeve için de Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve Mağusa’nın tellerle çevrili kapılı Varoşa bölgesiyle ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik tehditlerin ortadan kalkması gerektiğini iddia etti..

Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklamalarda bulunan Sentonas, Anastasiadis’in , BM Genel Sekreteri’nin müzakerelere ilişkin kararlılık ve taahhüdünü, müzakerelerin Berlin’deki toplantıda görüş birliğine varılmış esasta olacağını belirtmesini memnunlukla karşıladığını söyledi.

Sentonas şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Anastasiades, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin gelecekteki başarısını baltalayacak tek taraflı davranışlarından kaçınılmasını istemesinden de memnuniyet duymuştur. Bu davranışlar, Kıbrıs’ın MEB’inde ve Türkiye’nin Varoşa’nın açılacağı tehditlerinde Türkiye’nin yasa dışı davranışlarıdır. Biz aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in Şubat 2019’da Kıbrıslı Türk liderle görüşmesi sırasında 21 güven yaratıcı önlem önerisi sunduğunu hatırlattı.Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik Türk kışkırtmaları varken Kıbrıs sorunu üzerinde hangi ortamda bir girişim geliştirilebileceği sorusunu yanıtlayan Panayiotis Sentonas, diyaloğun doğru çerçevede olması gerektiğine, bu çerçevenin de olması için Kıbrıs’ın MEB ve Varoşa’yla ilgili Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik tehditlerinin de ortadan kalkması gerektiğine işaret etti. Uygun ortam yaratılması gereklidir. Çünkü biz tehdit altında müzakerelere başlamayız”