Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti

Türkiye‘de 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 315’e yükseldi. Vaka sayısı ise 1648 artarak 298 bin 39 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 17 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1648 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 66 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 315’e, toplam vaka sayısı ise 298 bin 39’a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1143 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1143 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 263 bin 745’e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, ağır hasta sayısı 1372, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.