KıbrısManşet

Pilli: Toplam 2254 test yapıldı, 32 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

12 Eylül 2020
KKTC Sağlık, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2254 olduğunu, 32 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 14 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

12 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2254

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32

Ülke dışından gelen vakalar – 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -15

Yerel vakalar -14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 140.284

Toplam Vaka Sayısı- 573

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 326

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 243

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 108

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 135

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Narkotik’ten gece operasyonu

Narkotik’ten gece operasyonu

12 Eylül 2020
Photo of Denktaş: Pompeo, iki taraf arasında dengeyi korumalı

Denktaş: Pompeo, iki taraf arasında dengeyi korumalı

12 Eylül 2020
Photo of KKTC’deki COVID-19 hastalarının Türkiye’ye nakli devam ediyor

KKTC’deki COVID-19 hastalarının Türkiye’ye nakli devam ediyor

11 Eylül 2020
Photo of A gurubundaki 5 ülke B grubuna alındı

A gurubundaki 5 ülke B grubuna alındı

11 Eylül 2020
Photo of Kasım: Bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edildi

Kasım: Bazı vatandaşlarımızda Covid-19 tespit edildi

11 Eylül 2020
Photo of Oytam: 14 günlük genel karantina uygulanmalı

Oytam: 14 günlük genel karantina uygulanmalı

11 Eylül 2020
Photo of 600 Milyon TL tutarında yeni kredi paketleri açıklandı

600 Milyon TL tutarında yeni kredi paketleri açıklandı

11 Eylül 2020
Photo of Tatar: 1600 metre derinde çalışan kahramanlara teşekkürler

Tatar: 1600 metre derinde çalışan kahramanlara teşekkürler

11 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vaka

Pilli: Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vaka

11 Eylül 2020
Photo of Denktaş: Haklarımızı görmezden gelen bir anlayış

Denktaş: Haklarımızı görmezden gelen bir anlayış

11 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı