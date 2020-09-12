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Özgöçmen: 4. hemşiremizin covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir

12 Eylül 2020
Ali Özgöçmen, hemşire, covid-19, Sağlık Bakanlığı,

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir hemşirenin daha covid 19’a yakalandığını üzülerek duyurdu.

İşte o paylaşım:

Üzülerek bildiririz ki bugün 4. hemşiremizin covid 19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir.
Mevsimlik işci adı altında istihdam edilerek covid 19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirilen ve yeteri kadar deneyime sahip olmayıp iyi bir eğitim verilmeden cepheye sürülen bir meslektaşımızın bugün hastalığı bulaştığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Bu meslektaşlarımıza yeterli eğitimi vermeyen,yeterli denetimi sağlamayan, neredeyse izinsiz bir şekilde günde 12 saate varan sürelerde çalıştırarak emek ve alın terlerini sömürerek önemsemeyen sağlık bakanlığı suçludur.!
Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve sağlık bakanlığını daha vahim sonuçlar yaşanmadan bu yasa dışı uygulamaya son vermeye davet ederiz.

Ali ÖZGÖÇMEN
KTHES
Yönetim Kurulu Başkanı


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