Türkiye

Türkiye’de 12 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 48 can kaybı

12 Eylül 2020
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Türkiye‘de 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 999’a yükseldi. Vaka sayısı ise 1509 artarak 289 bin 635 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 12 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1509 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 48 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 999’a, toplam vaka sayısı ise 289 bin 635’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise düne göre 18 artarak 1241 oldu.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1207 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1207 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 257 bin 731’e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 423 bin 463, ağır hasta sayısı 1241, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,2 oldu.


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