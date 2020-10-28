Pilli: Toplam 2078 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2078 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi.
28 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2078
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 2
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 217.721
Toplam Vaka Sayısı- 924
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 845
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 50
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok