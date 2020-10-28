Erhürman: Sabrın, tahammülün bütün sınırlarını aştınız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin çeşitli sorunlarına değinirken Maraş’ın ziyareti konusunu gereksiz oyalanma olarak nitelendirdi.

Erhürman’nın paylaşımı:

Sterlin 10.7. Binlerce işyerimiz kapanmış durumda. İşsiz kalan veya “ödeneksiz izin”e ayrılan on binlerce insanımız var. Pandemi devam ediyor. Okullardan gelen vaka haberleriyle çocuklarımız yeniden eğitime ara verme riskiyle karşı karşıya…

Bütçe açığıyla ilgili spekülasyonlar alıp yürümüşken ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun sonucunda böyle bir dönemde yok hükmünde bir hükumetle karşıyayız. Üstelik yok hükmünde olduğu halde görevden almalara ve atamalara devam eden bir hükumetle…