İskele’de çıkan kavga sonucu 1 kişi beyin kanaması geçirdi

İskele’de bugün saat 13.30 sıralarında çıkan kavgada ciddi şekilde darp edilen şahıs yoğun bakıma alındı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“İskele’de, yapımı devam eden kolej insaat alanı içerisinde C.T. (E-47) ve H.T. (E-21) bir taraf, F.A. (E-29) ve S.A.(E-36) diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma sonrası birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve kalıp kelepçeleri ile vurmak suretiyle birilerini darp etmişlerdir.

Olayda yaralanan F.A. ve S.A. kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından S.A.(E-36) kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, F.A. ise taburcu olmuştur. Soruşturma kapsamında, C.T. (E-47), H.T. (E-21) ve F.A. (E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”