Milyarderlerin kaynaşma kulübü”: 50 süper zengin bir odada buluşuyor

10 yıl önce Almanya’da başlayan proje, dilden dile anlatıldıkça dünyanın farklı şehirlerine yayıldı.

Aile ofisleri ve süper zengin bireyler için düzenlenen bir dizi konferanstan oluşan “milyarderler kulübü”, katılımcılarına ücret ödemeden kendileri gibi zenginlerle “kaynaşma” imkanı sunuyor.

Wealth-X adlı pazar araştırması kuruşunun verilerine göre geçen yıl dünya genelinde milyarder sayısı 2 bin 825’e çıkarken, 10 yıl önce dünyanın en zenginlerini buluşturma projesini hayata geçiren Latja Muelheim ve Tobias Prestel’in yürüttüğü organizasyon da gitgide daha çok ilgi görüyor.

Çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Prestel, “Süper zenginlerin sorunlarından biri, herkesin onlardan bir şeyler koparmak istemesi. Onlar gerçekten epey yalnız insanlar. Bizim etkinliklerimize geldiklerinde kendileri gibi olan kişilerle buluşuyorlar ve bunu seviyorlar” diyor.

Faaliyetlerine 2010’da Almanya’nın Wiesbaden şehrinde zenginleri ağırlayarak başlayan bu organizasyonun etkinliklerinde, Ultra Yüksek Net Değerler (özel bankacılık işinde bilindiği şekliyle UHNW) kategorisine giren zenginleri çekmek esas alınıyor.

Milyarderler, kendileri gibi zenginlerle kaynaşıp sohbet etme, bilgilerini karşılaştırma ve ilgilendikleri sunumları dinlemede tercih hakkına sahip bulunuyor.

Konferansların şöhretinin dilden dile yayılmasıyla birlikte buluşma yerlerinin ve etkinliklerin sayısının arttığı; toplantılara ev sahipliği yapan yerlere Almanya’nın diğer kentlerinin yanı sıra Londra, Zürih, Dubai, Singapur ve New York gibi şehirlerin de eklendiği belirtiliyor.

Prestel, “Dubai, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri ya da Dubai şehrinden değil tüm Arap bölgesinden misafirlerle rağbet görüyor. Orada gerçekleşen son etkinlikte bir odada 50’den fazla milyarder vardı. Londra’daki etkinliklerimiz de Ortadoğu’da yaşayan ve yaz sıcağından kaçmak isteyen misafirlerimizle popüler” diye konuşuyor.