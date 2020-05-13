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Pilli: Toplam 1560 test yapıldı, pozitif vaka yok

13 Mayıs 2020
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli


Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1560 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

sağlık bakanlığı veri

Bakan Pilli’nin, 13  Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1560
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı-Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 27.633
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- Yok

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