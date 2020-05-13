Tatar: DAÜ gibi bir kurumdan verilecek öneriler önemli

Başbakan Ersin Tatar, Dooğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve DAÜ Rektör vekili Hasan Demirel ile görüşen Başbakan Tatar, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun toplantısına katıldı.

Başbakan Tatar, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin ülkelerine dönmesine rağmen online eğitimin devam ettiğini belirtti.

KKTC’nin koronavirüsü geride bırakmış bir ülke olduğunu kaydeden Tatar, sınır tanımayan virüsün KKTC’ye de uğradığını ancak alınan tedbirler ve verilen mücadeleyle en hafif şekilde atlatıldığını söyledi.

Ancak tedbirli olmaya devam edilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, DAÜ gibi bir bilim yuvasında ve değerli bilim insanlarının kendilerine verilecek görüşlere büyük önem verdiklerini belirtti.

Tatar, Dünya Sağlık Örgütü ve tavsiyeler doğrultusunda alınan kararlar ve halkın da buna uymasıyla sıkıntıları aşmak ve geleceğe yönelik plan ve programlarla nasıl bir düzen olacağı konusunda DAÜ gibi bir kurumdan verilecek görüş ve önerilere önem verdiklerini söyledi…

Başbakan Tatar DAÜ’nün başarılarına da değinerek, DAÜ’nün bu süreçte yaptığı katkıların büyük zenginlik olduğunu belirtti.

DAÜ’nün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC’nin amiral gemisi misali başarılarına devam edeceğini vurgulayan Tatar, “DAÜ, KKTC için çok özel bir kurumdur” dedi.

Gelinen noktada önemli olanın birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bu sıkıntıları aşması olduğuna işaret eden Tatar, ülkenin azimle yoluna devam edip, kurum ve kuruluşlarıyla verdiği mücadeleyi tüm dünyayaya duyurmakta olduğunu belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de Kovid-19 sürecinde KKTC’nin çok başarılı bir sınav verdiğini ve doğru kararlarla gelinen aşamanın gurur verici olduğunu söyledi.

KKTC hükümetinin çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirten Özcenk, DAÜ olarak yanaşan salgını önceden fark ederek çalışmalar başlattıklarını belirtti.

DAÜ Rektör vekili Prof.Dr Hasan Demirel de Başbakan Ersin Tatar’a ‘ekonomik tablo ve sıkıntıların aşılması için yapılması gerekenler konusunda hazırladıkları rapur takdim etti.

Prof. Demirel konuşmasında Kovid-19 salgını sürecinde üniversite olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, eğitimi sürdürülebilir bir noktaya taşıdıklarını, araştırma labratuvarı kurduklarını, KKTC’nin ekonomik faaliyetlerinin yönlendirilmesi için bir kurul hazırladıklarını söyledi.