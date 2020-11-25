Bakan Pilli:” Toplam 1338 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi ”
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1338 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
25 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö
yle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1338
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar – 6
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 258.062
Toplam Vaka Sayısı- 1068
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1007
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-